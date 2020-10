“Piemonte costretto al coprifuoco”, sono le parole del presidente Cirio. Spostamenti vietati dalle 23 alle 5

Cirio , non va dimenticato, è stato egli stesso contagiato dal Coronavirus ed il Piemonte è stato classificato dal ministero ad 2alto rischio, con alta probabilità di progressione. Il coprifuoco resterà in vigore fino al 13 novembre. Salvo proroghe. Torna l’autocertificazione.

In Piemonte spostamenti vietati dalle 23 alle 5 e può darsi che la situazione cambi con DPCM che il governo si appresta a varare il 25 ottobre e che sostituisce il precedente. La nuvoa ordinanza, che Cirio definisce “Una scelta dolorosa”, sarà in vigore da lunedì 26 dopo gli oltre 2000 casi di contagio e l’allarme del Ministero su un “alto rischio di progressione”.

