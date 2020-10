Chiude il Lovers Film Festival delle “opere metafisiche”. Tutti i vincitori

di Redazione #LoversFilmFestival twitter@torinonewsgaia #LGBTI

Mella mattinata del 25 ottobre, nella suggestiva cornice della Mole Antonelliana di Torino, Museo del Cinema, Achille Lauro ha presentato la sua prima “opera metafisica”, come da comunicato stampa pieno di aggettivi ridondanti, che ha preso vita con una performance. Nell’opera l’artista racconta il significato dell’essere oggetto di una discriminazione di genere, rinchiudendo in una gabbia due persone ed esibendo il loro sentimento in silenzio. La gabbia, minimale e fatiscente, ricorda le gabbie da circo e le due persone svestite all’interno due animali addestrati per l’ultimo spettacolo. L’atto d’amore, rinchiuso tra le sbarre, diventa metaforicamente solo intrattenimento per il grande pubblico, come se la scelta di amare necessitasse approvazione o applausi, raccontando la nudità che si percepisce quando si è sottoposti a giudizio. L’opera rappresenta la purezza di chi vuole solo scegliere l’amore in libertà, in contrapposizione agli stereotipi imposti dal mondo esterno e il pregiudizio verso il sentimento. Nella gabbia, come sospeso nel vuoto, il dipinto ​Love is Love realizzato dall’artista.

Insomma, roba che non s’è mai vista, stante la descrizione. Quindi si è passati addirittura alla premiazione dei film in concorso, che per un festival del Cinema per di più competitivo, non è poca cosa.

Concorso Lungometraggi Premio Ottavio Mai: Adam di Rhys Ernst Concorso documentari Always Amber di Lia Hietala e Hannah Reinikainen Menzione speciale della giuria: Welcome to Chechnya di David France Concorso Cortometraggi Film vincitore: La traction des pôles (Magnetic Harvest) di Marine Levéel Menzione speciale della giuria: Sirens di Juli Tudisco Premio Gio Stajano Film vincitore: Alice Júnior di Gil Baroni Premio Torino Pride Film vincitore: Alice Júnior di Gil Baroni Premio Giuria Young Lovers Film vincitore: Alice Júnior di Gil Baroni Menzione speciale della giuria: El Cazador (Young Hunter) di Marco Berger

(25 ottobre 2020)

