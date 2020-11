Ambedue i guidatori sono stati trasportati all’ospedale Giovanni Bosco in codice rosso.

Oggi pomeriggio (27 novembre, ndr) , alle ore 15.30 circa, in corso Grosseto angolo via Ala di Stura si è verificato un grave incidente stradale tra due veicoli, una Ford Fiesta e una Renault Clio. Dai primi accertamenti pare che il conducente della Renault Clio sia passato con il semaforo rosso.

Torino. Grave incidente stradale in C.so Grosseto

