Nuovo “blitz” delle Mascherine Tricolori per invitare a non comprare su Amazon, ma nei negozi della città

di Redazione #Torino #Cronaca

Le autoproclamate Mascherine Tricolori si sono trovate incentro a Torino per ribadire il loro invito ad acquistare nei negozi della città e non su Amazon, distribuendo volantini ai passanti. Questa volta i partecipanti si sono ironicamente [sic] presentati mascherati da Jeff Bezos.

Nel comunicato stampa inviato in redazione parlano del “ghigno di Jeff Bezos, che abbiamo ironicamente voluto portare sulle nostre maschere, è l’emblema di come il governo stia trattando i tanti commercianti che da anni pagano tasse su tasse e stanno fallendo, mentre permettono a piattaforme come Amazon di arricchirsi senza pagare le tasse. Ricordiamo che Jeff Bezos, approfittando della crisi sanitaria, ha incrementato il suo patrimonio personale che oggi si aggira intorno ai 200miliardi di dollari, rendendolo l’uomo più ricco al mondo. Per questo, con la nostra azione di oggi, rinnoviamo il nostro fermo invito per queste feste, ma anche nella vita normale, ad acquistare nei negozi della nostra città così da sostenere tutte quelle famiglie che rischiano di rimanere senza un reddito.”

(12 dicembre 2020)

