Il Torino è sconfitto dall’Udinese per 3-2

di F.F. #Torino twitter@torinonewsgaia #SerieATim

Il Torino è stato battuto in casa dall’Udinese con il punteggio di 2-3; a segno Belotti e Bonazzoli per il Torino e Pussetto, Rodrigo de Paul e Nestorovski per l’Udinese.

(12 dicembre 2020)

