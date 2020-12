Paolo Zangrillo indagato, da Forza Italia in Piemonte traspare una certa irritazione

di Redazione #ForzaItalia twitter@torinonewsgaia #Politica

Fa rumore l’inchiesta sulla cancellazione illecita dalle liste che porta avvisi di garanzia a Paolo Zangrillo, coordinatore regionale Forza Italia Piemonte e fratello di Alberto Zangrillo, al capogruppo a Montecitorio Riccardo Molinari ed al deputato Alessandro Benvenuto, entrambi della Lega. Dal rumore all’irritazione, che traspare dal comunicato stampa giunto in redazione, il passo è breve.

Persino un bambino sa che appena si modifica un nome nelle liste, queste devono essere rifatte da capo e con sé la raccolta firme” dichiara Fabio Sanfilippo, responsabile regionale all’ambiente in Forza Italia Seniores che aggiunge “Mi sono confrontato con vari esponenti di FI, con i giovani e con alcuni della base. La maggior parte conviene sul fatto che Paolo Zangrillo ha fatto il partito suo monopolizzandolo per poi non raggiungere il risultato. Il segretario del deputato Zangrillo è il parlamentare Roberto Rosso, persona navigata sulle regole e composizioni delle liste elettorali. Evidentemente avrà mal consigliato al suo superiore. Da un confronto interno al partito, emerge come gran parte della linea comune sia il disfacimento del partito da quando è arrivato Zangrillo. Ha fatto suo il partito con arroganza e saccenza, per poi prendere appena il 3%. Costui che non è stato in grado di far raggiungere i risultati nemmeno nel suo comune di residenza, oggi è il commissario regionale. Forza Italia in Piemonte grazie a Zangrillo non esiste più, i dipartimenti e i tavoli di lavoro sono fermi fin dal momento delle loro composizioni e nomine. Sia ben chiaro che siamo da sempre garantisti, pertanto fino a sentenza definitiva si è innocenti. Ci auguriamo che l’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Enrica Gabetta e dal pm Gianfanco Colace sull’’ipotesi di reato ‘Falsificazione di materiale mediante alterazione e/o sostituzione di atto vero destinato a operazione elettorale’, come previsto dall’articolo 90 (commi 3 e 4) del decreto presidenziale numero 570 del 16 maggio 1960, venga approfondita nonché appurato se, Zangrillo abbia costretto e obbligato il depennamento dalla lista della Lega del nome Stefano Zacà quando ormai era già stata chiusa la raccolta della firme sui moduli in cui lui compariva regolarmente” chiosa così, senza mandarle a dire, Fabio Sanfilippo.