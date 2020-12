Pare che la legge non permetta di trombare candidati dopo che si sono chiuse e liste, tanto ci penseranno poi – nell’eventualità sfortunata – gli elettori o il suo stesso partito (ma nel post-elezioni). Ne è nata una storia di denunce e di Procure con relative indagini che vede ora indagati Zangrillo di Forza Italia e Molinari della Lega . I fratelli coltelli della destra del siamo buoni e bravi solo noi, non ci risparmiano sorprese. Coinvolto nelle indagini anche il segretario provinciale della Lega Benvenuto.

Non si fanno mancare niente le destre italiane che son tutte una moralità e sempre pronte a puntare il dito: prima delle elezioni a Moncalieri, e a liste chiuse, venne fatto fuori il leghista Zacà , per decisioni interne alla lega evidentemente funzionali al loro disegno politico.

Brutta storia di indagini per Lega e Forza Italia per le elezioni a Moncalieri

