Furia (PD): in arrivo i fondi per l’alluvione

Con voto unanime della commissione bilancio, viene approvato l’emendamento (firmato da tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione) che assorbe la proposta di Enrico Borghi e Chiara Gribaudo in materia di danni causati dagli eventi alluvionali.

Per il 2021, vengono stanziati 100 milioni per gli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza negli anni 2019/2020. Ovviamente anche la Regione Piemonte beneficerà di questi fondi in ragione delle istanze che verranno avanzate dalla Giunta Regionale al Dipartimento della Protezione Civile. Altri 35 milioni sono poi stanziati per assumere personale tecnico competente a supporto della protezione civile perché sia garantito il rispetto delle tempistiche previste per le opere di ricostruzione. Siamo arrivati a questo risultato grazie ad un comune lavoro di concertazione col Governo, che ringraziamo di averci ascoltato. Ora la palla torna alle Regioni.