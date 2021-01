Sparatoria nell’Alessandrino, gravi due ragazzi minorenni

di Redazione #Alessandria twitter@torinonewsgaia #Cronaca

Due minorenni sono in fin di vita dopo una sparatoria avvenuta nel comune di Sale durante la notte; un terzo giovane è a sua volta seriamente ferito. Sono i Carabinieri della Compagnia di Tortona e del comando provinciale alessandrino ad essere al lavoro per ricostruire quanto accaduto.

I due giovani sono di famiglia sinti, hanno quindici anni e sono parenti; e sono stati ricoverati ad Alessandria e a Novi Ligure, le loro condizioni sono molto gravi. Uno dei due ragazzi feriti è stato sentito subito dai carabinieri e ha detto di non ricordare nulla, ma non è ancora considerato fuori pericolo, l’altro è molto grave e ha ancora una pallottola in corpo, e non in grado di parlare.

Sarebbe stata una sparatoria all’interno di una famiglia di giostrai da tempo residenti nella zona dell’alessandrino, a pochi metri dal campo nomadi di piazza Winston Churchill dove spesso stazionano alcuni giostrai.

Sul posto le forze dell’ordine per le indagini in loco.

(5 gennaio 2021)

