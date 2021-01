Carceri. Ancora violenze a Cuneo

di Redazione #Cuneo twitter@torinonewsgaia #Carceri

Dopo il tentativo di rivolta di una settimana fa, un altro episodio di violenza nel carcere di Cuneo dove un poliziotto è rimasto ferito nel tentativo di fermare un detenuto infuriato dopo essere venuto alle mani con un altro detenuto, che ha devastato l’ufficio del piano detentivo, distruggendo tutto.

La notizie è riportata da Lo Spiffero che cita il segretario generale dell’Osapp, Leo Beneduci, secondo il quale la situazione è “preoccupante” e “quanto ripetutamente accaduto in queste ultime due settimane nel carcere di Cuneo è il risultato di una politica penitenziaria attuata in assoluto dispregio delle condizioni di lavoro del personale di polizia penitenziaria spesso lasciato solo nelle sezioni detentive ad operare in assoluta ristrettezza di mezzi e di supporti”. Il leader sindacale chiede poi l’intervento “immediato del ministro Bonafede”.

L’istituto penitenziario non ha al momento un direttore titolare, situazione che ha ripercussioni certe anche sulla vita dei carcerati. Vita dei carcerati della quale non si fa mai cenno.

