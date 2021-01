Pubblicato l’avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di direttore del Forte di Bard

di Redazione, #Cultura

Il Comitato d’Indirizzo dell’Associazione Forte di Bard informa che in data odierna, lunedì 25 gennaio 2021, è stato pubblicato l’avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per il conferimento dell’incarico di direttore presso l’Associazione Forte di Bard mediante assunzione a tempo determinato per un periodo di tre anni, a decorrere dal 15 maggio 2021.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 14.00 del 26 febbraio pv. Ulteriori informazioni qui.

(25 gennaio 2021)

