Torino: contraddice il compagno e lui la aggredisce con violenza

di Redazione #Torino

Sono circa le 18 in un appartamento in zona Madonna di Campagna ed una mamma sta riposando accanto alla propria figlia. Un cittadino sud americano sulla trentina, compagno della donna nonché padre della minore, rincasa e si dirige verso la camera da letto. L’uomo sveglia la piccola, intenzionato a farla uscire per guardare insieme la neve. La donna dissente, ricordando al convivente che la bambina nei giorni precedenti era stata poco bene. Lo straniero si avvicina alla compagna, con tono minaccioso le risponde che avrebbe fatto quello che voleva e, prima di andarsene, le sbatte la testa contro il muro. La vittima telefona allora alla sorella per raccontarle quanto appena accaduto e le riferisce che al momento l’uomo è chiuso in cucina con la figlia. La donna allerta immediatamente il 112 NUE ed in pochi minuti gli agenti del commissariato Madonna di Campagna raggiungono l’appartamento segnalato dove trovano il brasiliano, in evidente stato d’ebbrezza, intento ad inveire contro la donna.

In seguito, la vittima racconterà ai poliziotti anni di minacce ed aggressioni subite per le ragioni più disparate: era capitato che l’uomo, infastidito da una banale richiesta d’aiuto nelle faccende domestiche, l’avesse afferrata per il collo o che le avesse sferrato un calcio in direzione del volto o nella schiena quando lo aveva implorato di smettere di bere.

Lo straniero è stato arrestato per maltrattamenti.

Il comunicato stampa della Questura di Torino è pubblicato integralmente.

(25 gennaio 2021)

