Il Torino pareggia solo all’88’ con Belotti contro una Fiorentina che gioca in 9 ed era in vantaggio dal 67′ con Ribèry. Risultato finale 1-1.

