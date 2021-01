Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo. Il 5 febbraio, dalle 9 del mattino in streaming live

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino organizza per le scuole proiezioni in streaming e incontri di approfondimento online con educatori ed esperti sul tema del bullismo e un’attività interattiva con gli studenti a cura della rete Passa la Palla. Gli studenti delle scuole secondarie di II grado incontreranno Mirko Locatelli, regista e sceneggiatore del film Il primo giorno d’inverno.

Sarà ospite la band italiana amatissima dai ragazzi, gli Eugenio in Via Di Gioia.

Scuole secondarie di I grado Visione in streaming di Jimmy Grimble (J. Hay, UK 2000, 105’)

Ore 11– Incontro su Zoom con gli studenti

Confronto sul film con Ornella Mura, Servizi Educativi MNC

La rete Passa la Palla – Rosalba Morese (Social for Inclusion), Barbara Azzarà (Città Metropolitana), Nicoletta Albano (Liceo C. Colombo di Marigliano-NA)

Attività interattiva con Francesca Sechi, psicologa

Scuole secondarie di II grado Visione in streaming de Il primo giorno d’inverno (M. Locatelli, Italia 2080, 88’)

Ore 12– Incontro su Zoom con gli studenti

Confronto sul film con Ornella Mura, Servizi Educativi MNC e Mirko Locatelli, regista

La rete Passa la Palla – Rosalba Morese (Social for Inclusion), Barbara Azzarà (Città Metropolitana), Nicoletta Albano (Liceo C. Colombo di Marigliano-NA)

Attività interattiva con Francesca Sechi, psicologa

Info e prenotazioni:

didattica@museocinema.it

011 8138516

In collaborazione con La Rete Passa la Palla (Enti Promotori:Social for Inclusion, Città Metropolitana di Torino, Liceo C. Colombo di Marigliano-NA).

(31 gennaio 2021)

