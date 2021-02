I dieci punti di VOLT! per il Recovery Fund in Piemonte

di Redazione, #Politica

Volt, con un comunicato stampa inviato in redazione, ha reso noti dieci punti, dieci idee “pratiche e realizzabili” su come usare i fondi del Recovery Fund per Torino, sottolineando come l’occasione sia unica e non sia possibile lasciarsela sfuggire.

I dieci punti sono i seguenti:

Creazione della terza linea metropolitana;

Investimenti sull’edilizia scolastica;

Investimenti sul patrimonio immobiliare del Comune di Torino;

Messa in sicurezza del Po per evitare futuri straripamenti;

Università;

Miglioramento della situazione edilizia in carcere;

Aumento del chilometraggio delle piste ciclabili;

Investimenti sulle infrastrutture;

Servizio Sanitario;

Potenziamento del servizio InformaGiovani,

e VOLT! li dettaglia poi in poche righe esplicative per ogni punto:

Creazione della terza linea metropolitana

La metropolitana si è dimostrata un mezzo affidabile, meno inquinante del trasporto su gomma tradizionale ed estremamente rapido. Mentre avanzano i lavori della seconda linea, è importante guardare al futuro: cogliamo l’occasione e garantiamoci i finanziamenti per iniziare una terza linea!

Investimenti sull’edilizia scolastica

Il comune di Torino possiede diversi edifici scolastici e i lavori necessari sono parecchi: garantire l’accessibilità a tutti gli studenti e le studentesse, procedere con i piani di efficientamento energetico per aumentare la sostenibilità ambientale e migliorare l’infrastruttura digitale.

Investimenti sul patrimonio immobiliare del Comune di Torino

Come gli edifici scolastici, è bene progettare anche la riqualificazione di tutti gli altri edifici pubblici, perché possano essere dati in comodato d’uso alle associazioni della società civile o convertiti in immobili atti ad ospitare realtà aziendali o spazi di co-working. Anche in questo caso accessibilità efficientamento energetico sono le voci più importanti.

Messa in sicurezza del Po per evitare futuri straripamenti

Le piene del Po spesso creano disagio a Torino: urge un piano di rafforzamento degli argini – non solo per la città, ma per l’intero bacino! Di conseguenza, si potranno anche avviare progetti per la riqualificazione delle zone limitrofe, a cominciare dai Murazzi.

Università

Torino può fare molto per le molte studentesse e studenti che si iscrivono alle università cittadine. Con progetti specifici si può far fronte alle principali necessità che vengono spesso sollevate dagli utenti: problemi di accessibilità e carenze di residenze universitarie, aule studio e sale pranzo.

Miglioramento situazione edilizia in carcere

La casa circondariale Lorusso Cutugno di Torino versa in condizioni di degrado e sistemico sovraffollamento. È necessario un miglioramento dell’edilizia carceraria che parta dal ministero dell’Interno perché siano rispettati i diritti umani e perché sia possibile lo svolgimento di attività volte al reinserimento sociale dei detenuti ospiti della struttura penitenziaria!

Aumento del chilometraggio delle piste ciclabili

I Torinesi amano spostarsi in bicicletta, e la mobilità sostenibile è una buona pratica da favorire e incentivare: perché non spingerla con un progetto per mettere in sicurezza le piste ciclabili esistenti e creare nuovi percorsi strategici?

Investimenti sulle infrastrutture

Strade e ponti sono strumenti fondamentali per la comunicazione. Molte di queste infrastrutture, urbane e suburbane, necessitano però di lavori: approfittiamo dei fondi per intervenire dove è necessario – e per monitorare l’intero sistema.

Servizio Sanitario

La sanità è di competenza regionale, certo, ma il Comune può essere partner per potenziare i servizi della propria ASL e per migliorare la digitalizzazione dei processi (ad esempio integrando e armonizzando i servizi già offerti on line), anche a vantaggio delle restanti ASL del Piemonte, con particolare attenzione al finanziamento delle attività dei consultori.

Potenziamento del servizio InformaGiovani

Usiamo i fondi affinché il potenziale innovativo dei giovani non vada disperso! Iniziamo aumentando i centri InformaGiovani, aprendone uno in ogni quartiere, e ampliamo il servizio digitalizzando l’offerta, così che i servizi siano fruibili anche da remoto, magari attraverso un’applicazione.

(2 febbraio 2021)

