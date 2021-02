di F.F. #SerieATim

In vantaggio per 3-0 per buona parte della partita l’Atalanta si è fatta raggiungere dal Torino e la partita è finita 3-3: a segno Ilici, Siligu e Muriel e quindi Belotti, Bremer e Bonazzoli.

(7 febbraio 2021)

