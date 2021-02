Torino: aggredisce in piazza Carlo Felice un gruppo di ragazze, molestandole sessualmente. Arrestato

di Redazione, #Torino

Un cittadino marocchino di 28 anni è stato arrestato dagli agenti del Comm.to Barriera Nizza la scorsa domenica sera in Piazza Carlo Felice a seguito dell’aggressione a un gruppo di ragazze di età compresa fra i 15 e i 18 anni.

Le 4 amiche si trovano all’interno dei giardini di Piazza Carlo Felice attorno alle 21.15, quando due individui stranieri le hanno avvicinate: il più giovane ha assunto assume da subito un atteggiamento molesto nei loro confronti, esplicitamente spinto, nonostante l’amico lo invitasse a smettere, proferendo all’indirizzo delle ragazze prima frasi in lingua araba per poi prendersela con la 18enne, dicendole di volere avere un rapporto sessuale con lei, afferrandola e strattonandola, per poi palparle il seno.

Una delle sue amiche, di origine marocchina, si rivolge all’uomo in arabo e gli dice di smettere, intervento che consente all’amica di liberarsi dalla presa. Il giovane però reagisce in malo modo e lancia una bottiglia di liquore in vetro che ha nello zaino contro il gruppo di ragazze che sta scappando colpendo alla schiena la più giovane, che se la cava con qualche leggera contusione. All’arrivo degli agenti l’uomo, che nel frattempo si era anche denudato mostrando le parti intime alle sue vittime, se lè presa anche con loro sferrando calci e pugni e finendo agli arresti.

E’ un 28enne irregolare sul territorio nazionale, con precedenti ed alias a carico. Le accuse sono violenza sessuale aggravata e lesioni aggravate.

(10 febbraio 2021)

