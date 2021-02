Dall’11 febbraio riaprono le OGR CULT e con la mostra “Cut a rug a round a square “di Jessica Stockholder

di Redazione, #Torino

Con la grande mostra curata da Jessica Stockholder, l’area storica com’era com’è e il bookshop Transliteral Shop riaprono gratuitamente le OGR Cult.

Alle ore 15.00 inaugura la mostra Cut a rug a round square all’interno del Binario 1: per la prima volta alle OGR, un’esplorazione contemporanea della pittura, che mette a sistema opere di due collezioni filantropiche internazionali: quella della Fondazione “la Caixa” di Barcellona e quella della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT di Torino.

Nell’area storica com’era com’è, anch’essa a ingresso gratuito, sarà possibile ripercorrere lo spazio e l’identità originaria delle antiche officine dei treni, dal 1895 fino alla recente riqualificazione in hub dell’innovazione e della cultura contemporanea resa possibile da Fondazione CRT.

È possibile anche curiosare e immergersi tra libri, oggetti di design originali e prodotti a marchio OGR selezionati dal concept bookshop Transliteral Shop che, per l’occasione, propone ai visitatori un ampio ventaglio di volumi e pubblicazioni collegate alla mostra curata da Jessica Stockholder: cataloghi dedicati all’artista, come l’introvabile Stuff Matters di Mousse Publishing, una selezione per bambini delle opere di Hervé Tullet e titoli di saggistica collaterale tra cui Chromaphilia, The Story of Colour in Art di Stella Paula, Fare una mostra di Hans Ulrich Obrist, La cornice. Storie, teorie, testi, a cura di Daniela Ferrari e Andrea Pinotti.

Edizioni uniche e originali, per arricchire la visita.

Ad accompagnare i visitatori in tutti gli spazi delle OGR Cult e di Snodo sarà disponibile un’originale playlist musicale da ascoltare attraverso il canale Spotify delle OGR.

L’esperienza di visita delle OGR Cult (aperte il giovedì e il venerdì dalle 15 alle 20, con ultimo ingresso alle 19) è arricchita di gusto e ricerca gastronomica sui sapori del territorio con le rinnovate proposte culinarie di Snodo, l’area food delle OGR, aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e nel weekend dalle 9 alle 18.

“Un ponte tra Torino e Barcellona, tra Fondazione CRT e Fondazione la Caixa, nel segno della collaborazione tra due attori della filantropia istituzionale europea. Con Fondazione CRT, attraverso la sua Fondazione per l’Arte, diamo vita alle OGR ad una nuova e importante iniziativa di valorizzazione della nostra collezione in ambito internazionale – dichiara Massimo Lapucci, Direttore Generale OGR e Segretario Generale Fondazione CRT -. Affrontiamo il complesso momento attuale con grande motivazione e voglia di ripartenza, in un processo di evoluzione continua che vede nell’arte e nell’innovazione due motori essenziali per il rilancio del territorio e del Paese”.

“Siamo pronti a riaprire al pubblico in presenza l’area Cult delle OGR con una programmazione culturale di rilievo, in assoluta sicurezza e rispetto dei protocolli” – dichiara Fulvio Gianaria, Presidente delle OGR e della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT.

E aggiunge: “Dalla fucina delle OGR sono nati prodotti digitali inediti che hanno trovato la loro visibilità nell’ambito del progetto OGR Open Sessions. Grazie a questi progetti abbiamo dialogato con il pubblico, indagato e approfondito online i diversi ambiti che abitano quotidianamente le OGR: arte, musica, divulgazione, innovazione tecnologica, food. Ma la forza delle OGR, lo diciamo da sempre, sono le OGR stesse ed è tempo di ricominciare a vivere l’atmosfera unica e suggestiva che si respira in questi spazi”.

Nel periodo di mostra saranno proposti contenuti extra, fruibili dal pubblico anche da remoto, che integreranno l’esperienza espositiva in prospettiva phygital: primo appuntamento martedì 23 febbraio alle 17.30, quando Jessica Stockholder, Nimfa Bisbe della Fondazione “la Caixa” e Samuele Piazza curatore di OGR Cult saranno protagonisti di un live streaming a cura di Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT – con traduzione simultanea – parte del palinsesto digitale OGR Public Program.

Maggiori informazioni sugli eventi OGR sono pubblicati sul sito www.ogrtorino.it.

Per rimanere aggiornati sugli orari di apertura di Snodo, area ristorazione delle OGR, è possibile visitare il sito www.snodo.com.

(9 febbraio 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata