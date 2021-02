Torino: nascosti all’interno di un Tir proveniente dalla Serbia sette profughi afghani soccorsi dalla Polizia di Stato

di Redazione, #Torino

Ieri sera, personale della Squadra volante è intervenuto presso uno stabilimento in corso Romania a Torino dove era appena giunto un tir proveniente da Belgrado; uno dei magazzinieri riferiva che a bordo, con ogni probabilità, erano nascoste delle persone. L’autista, allarmato dai colpi e dalle voci percepite solo una volta giunto a Torino, aveva infatti contattato il titolare della ditta trasporti pneumatici per cui lavora riferendo la scoperta. Questi allertava le Forze dell’Ordine per procedere con i soccorsi.

Ancora una volta – a meno di un mese dal ritrovamento di sette minori afghani diretti in Francia – si tratta di 7 giovani, di cui 4 minorenni, di nazionalità afghana. Anche questa volta gli stranieri si sono introdotti all’insaputa dell’autista: hanno tagliato il telone superiore facendo un foro dal quale si sono introdotti senza. Sono in corso ulteriori accertamenti sull’identità personale e sulla loro destinazione finale.

(13 febbraio 2021)

