Due senzatetto morti per il freddo a Torino. Quelli che “non dategli l’elemosina” aprano bocca dando un senso al loro nulla

di Paolo M. Minciotti, #Torino

Succedeva nel silenzio tombale della Sindaca Appendino e con le arrampicature sugli specchi in diretta radiofonica del suo assessore, tra gli strali del comandante dei “si fanno anche 100 euro al giorno2 e dei “non dategli l’elemosina sindacali”: ne sono morti due, di quei senzatetto lì che “non dategli l’elemosina”, sono morti di freddo, forse negli stessi luoghi dai quali li avevano cacciati – il centro, che fa brutto – e dove erano poi tornati.

E mentre aspettiamo che quelli che aprono la bocca soltanto quando non ci sarebbe nulla da dire per tenerla rigorosamente chiusa quando dovrebbero parlare, e magari umilmente scusarsi, si palesino, prendiamo atto che i volontari di Fahrenheit 451 sono tornati nelle vie del centro di Torino per dare conforto ai senzatetto con un pasto caldo e altri aiuti alimentari e alla stampa con un comunicato stampa che parla, al contrario di quello che fanno le autorità, e parla al cuore.

“Negli ultimi giorni a causa del freddo sono morti due clochard, in contemporanea la polizia municipale ha avviato una serie di interventi per cacciare queste persone dal centro della città, togliendo ad alcuni anche le proprie coperte, un atto di forza insensato contro queste persone già in difficoltà” scrive il comunicato. “Per questo – prosegue la nota – in concomitanza anche con l’abbassamento delle temperature, ci è sembrato assolutamente necessario portare loro pasti caldi, tè bollente e anche nuove coperte e mascherine a queste persone che, prima di essere senzatetto, sono uomini e donne. E’ la quarta volta che interveniamo in questo inverno – concludono i volontari – e probabilmente torneremo ancora perché per come intendiamo noi la solidarietà, nessuno deve restare indietro e cacciare queste persone con la forza, togliendo quel poco che hanno, non è sicuramente la modalità giusta per risolvere i loro problemi.”

(13 febbraio 2021)

