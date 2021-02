Il PD Piemonte: l’obiettivo della parità di genere nei ruoli politici va perseguito

di Redazione, #Politica

L’obiettivo della parità di genere va perseguito anche per quanto riguarda l’accesso alla partecipazione e ai ruoli politici. Non si tratta di rivendicazioni astratte né di vuote parole. Nel caso della politica piemontese, ad esempio, il buon esempio delle altre Regioni italiane e l’introduzione della nuova norma nazionale obbligano il Piemonte ad adeguare velocemente la propria legge elettorale. Il Pd sostiene con forza l’introduzione della doppia preferenza di genere, per colmare un ritardo storico e dare una facoltà in più agli elettori.

Ci faremo promotori, tramite il gruppo consiliare del Pd in Regione, di una rapida modifica della legge.

Così un comunicato congiunto di Paolo Furia, Segretario Regionale PD Piemonte e Monica Canalis, Vicesegretaria Regionale PD Piemonte.

(14 febbraio 2021)

