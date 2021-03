Lotta all’abusivismo. Sanzionati venditori e trasportatori irregolari

di Redazione, #Torino

A distanza di neanche una settimana dall’intervento effettuato in via Ruffini, dove erano stati sanzionati uomini di origine moldava per trasporto e vendita abusiva di prodotti provenienti dalla Romania, sabato scorso, sul piazzale ubicato in corso Ferrara al civico 30, durante un altro servizio mirato al contrasto dell’abusivismo sul trasporto di cose e persone, gli agenti del Reparto Sicurezza Stradale Integrata, del Comando Territoriale I – Centro, Crocetta – e del Reparto di Polizia Commerciale della Polizia Municipale hanno sanzionato, ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.L.vo n. 114/98, tre cittadini rumeni che effettuavano la vendita abusiva di prodotti alimentari su area pubblica.

La merce, consistente in diversi sacchetti di lenticchie, semi di girasole, pane tostato, scatole di dolci per bimbi, confezioni di carote, burro d’arachidi, succo di mela, di pomodoro e bottiglie di aperitivo, è stata posta sotto sequestro e depositata nella Depositeria Comunale di strada Druento in attesa dell’autorizzazione alla distruzione da parte dell’autorità competente mentre, per ognuno degli abusivi, la sanzione comminata è stata di 5.164 euro, per un totale di 15.492 euro.

Contestualmente, sullo stesso piazzale, sono stati controllati tre autobus (due con targa rumena e uno con targa moldava) e tre autocarri, rispettivamente con targa bulgara, rumena e italiana.

Anche in questo caso gli agenti hanno riscontrato alcune irregolarità e hanno contestato 2 violazioni per trasporto di persone con modalità diverse da quelle indicate nell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 9 L. n. 218/2003, 1 violazione per omessa esibizione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo, ai sensi dell’art. 19, L. 727/78, 1 violazione per uso diverso del mezzo di trasporto, in quanto il veicolo destinato al trasporto di persone veniva usato per il trasporto di merce, per un totale di quasi 3.000 euro.

Quest’ultimo veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per il periodo di sospensione della carta di circolazione e il suo conducente, un cittadino Moldavo, è stato sanzionato perché non aveva con sé la patente di guida.

(3 marzo 2021)

