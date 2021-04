Ex Embraco, Furia-Lavolta (PD): il Grande Assente è il ministro Giorgetti

di Redazione, #Torino

Questa è la seconda volta in tre settimane che i lavoratori ex Embraco gruppo Whirpool scendono in piazza. Le loro richieste sono concrete: la finalizzazione di un piano industriale (il Partner è stato individuato) e la garanzia sugli ammortizzatori sociali. Desta stupore e preoccupazione la mancata convocazione di un tavolo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico guidato da Giorgetti (Lega): infatti occorre adottare rapidamente un piano di rilancio e una politica industriale conseguente che consenta, anche attraverso un accesso agevolato alla liquidità, al partner industriale di procedere.

Il Partito Democratico si unisce a questa lotta, facendo proprie le rivendicazioni dei lavoratori e farà il possibile per smuovere la situazione. Così una nota stampa di Paolo Furia (Segretario Regionale PD Piemonte) e di Enzo Lavolta (Responsabile Lavoro PD Piemonte).

(7 aprile 2021)

