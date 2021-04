Torino, la Polizia di Stato scova in un appartamento 30 kg di cocaina. Arrestato 27enne

di Redazione, #Torino

Un controllo avvenuto ieri sera alle 20 in via Bra da parte della Volante del Comm.to di P.S. Barriera Milano ha condotto all’arresto di un cittadino albanese incensurato, F.D., 27 anni, per la detenzione di un ingente quantitativo di cocaina. Il giovane è stato sottoposto a controllo mentre stava per salire a bordo di un’auto; visti i poliziotti, il giovane si è, però, allontanato ed ha continuato a camminare verso Corso Vercelli.

Dopo il fermo è stato perquisito e trovato in possesso di una ingente somma, in parte nel portafoglio ed in parte all’interno di un borsello che portava tracolla. Una somma troppo importante per un disoccupato. Sono state quindi eseguite perquisizione nel suo appartamento dove sono stati rinvenuti 33 panetti di cocaina purissima ed alcune forme a parallelepipedo, oltre a materiale vario per il confezionamento delle dosi, tra le quali due bilance elettroniche di precisione, una pressa idraulica ed un mixer, per un totale di quasi 30kg di droga che, al dettaglio, avrebbe fruttato circa 2 milioni e mezzo di euro.

Il ventisettenne si trova ora in carcere. Gli sono stati sequestrati 300mila euro.

(7 aprile 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata