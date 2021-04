Elude l’obbligo di fermo. Arrestato

di Redazione, #Torino

Era sottoposto all’obbligo di presentazione alla firma dal mese di febbraio ma già dopo qualche giorno dall’attuazione della misura, aveva assunto un atteggiamento poco rispettoso delle prescrizioni.

L’uomo, un cittadino tunisino di 32 anni, aveva iniziato a presentarsi con forte ritardo per la firma in commissariato, sino a quando era sparito nel nulla. L’Autorità Giudiziaria decide così di sostituire la misura di cui è destinatario con la custodia cautelare in carcere. Il trentaduenne risultava essere un soggetto senza fissa dimora, rendendo così necessaria un’attività investigativa volta al suo rintraccio. Gli agenti del commissariato Barriera Nizza hanno scoperto che il reo è solito frequentare la zona di San Salvario e, dopo un intenso e capillare controllo nelle aree interessate, lo hanno individuato in via Belfiore e quindi arrestato.

L’uomo si trova ristretto presso la casa circondariale Lorusso e Cotugno.

(11 aprile 2021)

