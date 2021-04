Uccide moglie, figlio e i padroni di casa. E all’arrivo degli agenti tenta il suicidio

di Redazione, #Torino

Ha prima sparato a moglie e figlio disabile, poi ai proprietari dell’appartamento in cui viveva e, all’arrivo degli agenti, si è sparato in faccia. E’ gravissimo in ospedale. I fatti a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino, intorno alle 3.15 della notte tra il 10 e l’11 aprile.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ivrea. Protagonista della strage l’83enne Renzo Tarabella con l’arma che deteneva regolarmente da una trentina d’anni.

(11 aprile 2021)

