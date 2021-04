Pestaggio omofobo a Torino. Cinque contro uno, perché in gruppo è meglio

di Paolo M. Minciotti, #LGBTIQ+

In gruppo si hanno più palle, così il coraggio aumenta e via coi pestaggi. Il pestaggio omofobo è meglio perché in cinque ci si dimostra vicendevolmente di essere più maschi durante il pestaggio, poi cosa vai a fare nei cespugli di notte ai compagni di botte non lo dice. E’ il solito schifo che rende ancora più urgente l’aggravante omofoba della Legge Mancino contenuta nel Ddl Zan. Qualcuno lo dica a Meloni e salvini.

Accade a Torino dove il giovane 23enne di origini cilene, Henry Gomez Simón Andre, si stava recando a un mini market per acquistare delle bevande quando è stato insultato da cinque ragazzi che lo hanno poi preso a calci e pugni. L’intervento del titolare del market li ha quindi messi in fuga.

Il giovane tornando a casa ha fatto un video per denunciare l’accaduto. Qualcuno lo dica a Meloni e Salvini.

(11 aprile 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata