Sospeso il pagamento del Bollo Auto. L’Assessore Andrea Tronzano, “Un provvedimento già attuato nella passata stagione”

I cittadini che hanno in scadenza il bollo auto nei mesi di aprile, maggio, giugno potranno pagarlo senza alcuna maggiorazione entro il prossimo 31 luglio . E’ l’effetto di una deliberazione di giunta regionale approvata venerdì scorso su proposta dell’Assessore al Bilancio Andrea Tronzano.

