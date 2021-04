Tremila nuovi alberi al parco Piemonte con l’iniziativa “Compostiamoci bene” di IKEA Italia

di Redazione #Piemonte

L’iniziativa “Compostiamoci bene” di IKEA Italia arriva a Torino con la messa a dimora di 3000 giovani alberi. Si è infatti concluso l’intervento previsto nel “Parco Piemonte” realizzato grazie al sostegno di IKEA Italia e rientrante nella Campagna “Mosaico Verde”, un grande progetto nazionale di forestazione ideato e promosso da AzzeroCO 2 e Legambiente.

L’obiettivo dell’intervento è stato quello di ripristinare un’area del Parco Piemonte, situata a sud dello stabilimento di Mirafiori, nelle vicinanze degli orti urbani “Orti Generali” e del fiume Sangone. Il progetto è stato realizzato con una forte attenzione alla biodiversità. La zona si presentava inizialmente con una copertura arborea rada e costituita principalmente da specie alloctone, questo a causa della forte urbanizzazione che in passato aveva influito sulla conformazione originaria del bosco, costituita da querce e carpini, andata persa a vantaggio di specie non tipiche del luogo quali il cedro e l’acero americano. Si è proceduto quindi alla reintroduzione delle specie autoctone e all’incremento della copertura arbustiva di una porzione del parco per una superficie complessiva di 3 ettari. Le specie impiegate e proprie della zona sono state la roverella, il carpino, l’olmo, l’acero campestre e il frassino maggiore. I giovani alberi sono stati posizionati per gruppi con l’obiettivo di creare dei boschetti intervallati da aree libere per valorizzare la dinamica spontanea della vegetazione.

L’intervento di forestazione realizzato rientra nel più ampio panorama degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, portati avanti dalla Città di Torino congiuntamente con Città Metropolitana di Torino, Regione Piemonte e Ministero dell’Ambiente, nell’ambito del Protocollo d’intesa per lo sviluppo di infrastruttura verde attraverso contributi e compensazioni, siglato tra gli enti suindicati.

“Prosegue il programma di forestazione urbana della Città di Torino, anche grazie a questa importante iniziativa promossa da AzzeroCO 2 e Ikea – ha dichiarato l’Assessore al Verde Pubblico della Città di Torino, Alberto Unia – per continuare nelle azioni di implementazione previste dal Piano Strategico dell’Infrastruttura Verde con il potenziamento dei servizi eco-sistemici generati dal territorio. Negli ultimi anni, nel solo Parco Piemonte, sono stati messi a dimora in tre diversi interventi quasi 10mila nuove piante, per un totale di circa 40 mila nuovi alberi su tutto il territorio cittadino. Soluzioni basate sulla foresta urbana – continua Unia – sono fondamentali per costruire un modello di città più sostenibile e resiliente, capace di contrastare i cambiamenti climatici e attenta alla qualità della vita dei propri cittadini“,

L’iniziativa “Compostiamoci bene” di IKEA Italia – attraverso la quale è stato reso possibile l’intervento di Torino – ogni anno permette di acquistare il proprio albero di Natale vero senza intaccare il patrimonio boschivo italiano. Questi alberi – una volta terminate le feste – possono essere riconsegnati per essere avviati al compostaggio, innescando così il circolo virtuoso dalla terra alla terra. Quest’anno, fino al 31 gennaio 2021, per ciascun abete restituito, IKEA ha inoltre contribuito con 2 euro e grazie alla somma raccolta è stato possibile procedere al ripristino naturale dell’area del Parco Piemonte.

“L’impegno di IKEA è creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone. Ogni giorno lavoriamo con impegno e passione affinché le nostre azioni abbiano un impatto positivo sulle persone e sull’ambiente con l’ambizione di creare un mondo più sostenibile ed equo” ha dichiarato Ylenia Tommasato, Country Sustainability Manager di IKEA Italia. “Con la nostra campagna ‘Compostiamoci Bene’ vogliamo ispirare le persone a compiere, nella vita di tutti i giorni, scelte più sostenibili che rispettino i limiti del Pianeta e siamo orgogliosi di collaborare anche quest’anno alla realizzazione di un importante progetto di riqualificazione ambientale”.

Il progetto fa parte della campagna Mosaico Verde nata nel 2018 con lo scopo di facilitare l’incontro tra le necessità degli enti locali di recuperare aree verdi e la volontà delle aziende di investire risorse nella creazione o tutela di boschi permanenti, come misura di Responsabilità Sociale d’Impresa.

“Grazie alla collaborazione con IKEA Italia continuiamo a portare avanti il nostro impegno per rendere più sostenibili i centri urbani – ha dichiarato Sandro Scollato, Amministratore Delegato di AzzeroCO 2 – La rigenerazione ambientale delle città è oggi un imprescindibile alleato nel contrasto alla crisi climatica e l’intervento realizzato nel Parco Piemonte a Torino ben si inquadra in questa prospettiva. Non solo si è proceduto ad incrementare il verde ma si è donato nuovo ossigeno a questo territorio, la messa a dimora di alberi ha infatti un ruolo chiave per la riduzione delle emissioni di CO 2 e delle polveri sottili. Incidendo allo stesso tempo sul benessere della collettività che potrà usufruire di questi spazi”.

(22 aprile 2021)

