Torino: sequestrati dalla Polizia di Stato 900 grammi di stupefacente

di Redazione, #Torino

Lo scorso giovedì sera, personale del Commissariato Dora Vanchiglia in servizio di Volante, ha controllato un cittadino marocchino di 25 anni che stava transitando, alle 23.15, nei pressi del Commissariato. Da accertamenti svolti sul suo conto, i poliziotti avevano fondato motivo di ritenere che lo stesso potesse detenere a casa un ingente quantitativo di stupefacente: pertanto, effettuavano un’accurata perquisizione domiciliare. Occultata all’interno di una scatola in balcone, venivano rinvenuti 8 panetti di stupefacente, per 900 grammi di peso.

Il venticinquenne, che ha precedenti di polizia per stupefacenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Informa un comunicato stampa della Questura di Torino.

(2 maggio 2021)

