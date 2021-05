Torino: donna che ha rifiutato la denuncia nei confronti del compagno violento aggredita con un bastone

di Redazione, #Torino

Sono le 22 in un appartamento in zona Borgo Vittoria quando un uomo sente suonare il video citofono. Nel rispondere, dallo schermo appare l’immagine di una donna con il volto insanguinato. Chiede disperatamente un aiuto. Il cittadino allerta il 112 NUE.

La pattuglia delle Volanti e del commissariato Madonna di Campagna giungono così immediatamente sul posto e trovano ad attenderli una donna in lacrime, con un vistoso ematoma sulla testa, il naso tumefatto e del sangue che le fuoriesce dalla bocca. La vittima riferisce agli operatori di essere stata colpita con un bastone di legno dal proprio compagno. Mentre la donna viene soccorsa e accompagnata in ospedale, gli agenti raggiungono l’uomo all’interno della propria abitazione: lui riferisce di averla colpita perché stanco della loro relazione. In fase di accertamenti, viene ritrovato sul pavimento del bagno un bastone spezzato in due parti, utilizzato durante l’aggressione. L’uomo, con precedenti di Polizia, viene accompagnato in Questura. Nel frattempo la donna racconta ai poliziotti di una persona violenta, che in diverse occasioni era arrivata a metterle le mani addosso e della denuncia che lei aveva presentato nei confronti dell’uomo che, proprio a causa del rifiuto di lei a ritirarla, l’ha di nuovo brutalmente percossa.

Per l’uomo sono scattate le manette per lesioni personali aggravate e atti persecutori; per la dona una prognosi di 30 giorni.

(8 maggio 2021)

