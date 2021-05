Torino: si fingono turisti ignari del coprifuoco, ma sono tre cittadini rumeni in Italia da diversi anni

di Redazione, #Torino

Si sono fatti sorprendere da personale del Comm.to Centro in servizio di Volante mentre transitavano mercoledì notte attorno all’1.15 in Corso Vittorio Emanuele II, a bordo di un’auto. I tre, di nazionalità rumena, di 28, 25 e 21 anni, alla richiesta degli agenti di motivare l’inosservanza del coprifuoco, hanno risposto di essere arrivati a Torino da appena 24 ore ed in Italia da qualche giorno, per una vacanza, ignorando le norme previste per il contenimento della pandemia da Covid 19. Peccato che però gli agenti conoscessero bene due dei ragazzi controllati, identificati sempre a Torino nello scorso mese di aprile e che l’autovettura da loro utilizzata fosse stata vista da tempo parcheggiata sul Lungo Stura Lazio, in prossimità di uno stabilimento industriale.

Ulteriori accertamenti hanno fatto emergere come la loro presenza fosse stata registrata in altre città d’Italia quali Roma e Milano negli scorsi mesi, a conferma del fatto che risiedano in Italia da diverso tempo. I tre giovani sono stati denunciati per aver disatteso il divieto di spostarsi dalla propria abitazione o domicilio sul territorio nazionale dalle ore 22 alle 5.

L’autista, di 28 anni, inoltre, è stato denunciato in quanto nella sua disponibilità, nella tasca della portiera dell’auto, aveva una chiave inglese in ferro della lunghezza di circa 20 cm.

(16 maggio 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata