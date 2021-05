Torino: gli sfreccia davanti a bordo del monopattino che gli aveva rubato

di Redazione, #Torino

Gli avevano rubato il monopattino lo scorso 9 maggio nei pressi del Parco Dora. Nel pomeriggio di lunedì, il ladro sfrecciava casualmente in via Fossata proprio davanti al proprietario, che non può fare a meno di notarlo. Così non ci pensa due volte e gli va dietro, comunicando nel frattempo alla centrale del 112 NUE la loro posizione. I poliziotti del Comm.to San Donato in servizio di Volante accorrono prontamente e riescono a rintracciare monopattino rubato,, proprietario e ladro all’interno del parco Sempione.

Nonostante il tentativo di fuga le cose non vanno come desidera: così sono spintoni agli agenti, minacce e “peggio per voi”. L’uomo viene fermato, è uno straniero 35enne con precedenti che, oltre al monopattino elettrico la cui proprietà effettivamente verrà riconosciuta al richiedente, aveva all’interno di uno zaino 277 biglietti “gratta e vinci”, alcuni dei quali integri ed altri con aree abrase, per un totale complessivo di 1330 €. Il 35enne fermato ha proseguito col suo atteggiamento ostile e minaccioso anche negli uffici della Polizia Scientifica ove è stato sottoposto agli accertamenti del caso, che hanno fatto emergere a suo carico numerosissimi precedenti per stupefacenti. Per lui sono scattate le manette per minacce e resistenza a P.U., oltre alla denuncia per il furto in trascorsa flagranza del monopattino, per ricettazione dei gratta e vinci e per violazione della legge sull’immigrazione, essendo irregolare sul Territorio Italiano.

(20 maggio 2021)

