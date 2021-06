Volt Torino sostiene Stefano Lo Russo

di Redazione, #Torino

Volt ha individuato in Stefano Lo Russo il candidato da sostenere alle primarie del centrosinistra dopo avere ascoltato ed essersi confrontato con tutti i candidati, trovando buona corrispondenza con valori guida e idee per la città. Volt ha così individuato in Stefano Lo Russo il candidato da sostenere alle primarie del centrosinistra, apprezzandone sia la concretezza sia la disponibilità al confronto costruttivo.

A prescindere dall’appoggio per la persona specifica, Volt crede tantissimo nel valore della partecipazione e nello strumento delle primarie, e invita tutte e tutti a esprimere la propria preferenza partecipando al voto del 12 e 13 giugno. Attendiamo con entusiasmo il concretizzarsi di questo primo importante passo per la coalizione di centro sinistra, consapevoli di poter contribuire attivamente portando elementi importanti a livello di idee, competenze e persone.

(9 giugno 2021)

