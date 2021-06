Ivrea: auto danneggiate due le persone denunciate, elevate sanzioni per ubriachezza molesta

di Redazione, #Ivrea

Due le denunce per danneggiamento scattate nella sola giornata di martedì, ad opera degli agenti del commissariato Ivrea e Banchette. Nel primo episodio, avvenuto intorno alla mezzanotte, è un cittadino a segnalare al 112 NUE la presenza di due soggetti, ventiduenni di origine italiana e romena, in stato di ubriachezza, uno dei quali aveva appena sferrato un pugno contro lo specchietto retrovisore di un’auto in sosta.

Giunti sul posto, i poliziotti scorgono in lontananza le sagome dei due giovani, in seguito riconosciuti grazie alle descrizioni fornite durante la segnalazione. Entrambi i soggetti sono stati sanzionati per ubriachezza molesta, denunciato il cittadino romeno. Nel pomeriggio sarà invece la stessa vittima di un danneggiamento alla propria autovettura ad allertare gli operatori, dichiarando di avere il parabrezza infranto, lo specchietto divelto e delle ammaccature sul cofano anteriore.

Autore del gesto un cittadino marocchino di 26 anni, che avrebbe rincorso il conducente sino al semaforo rosso, per poi avventarsi sul veicolo. Agli agenti intervenuti sul posto, il ventiseienne riferiva di aver voluto “punire” il cittadino per essere transitato sul ciglio del marciapiede, noncurante della presenza della sua famiglia a bordo strada.

(18 giugno 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata