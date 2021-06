Furia. Cornalba (Pd): su Biandrate e morte sul lavoro di Belakhdim Adil

di Redazione, #Torino

Belakhdim Adil, sindacalista, è stato investito da un camion mentre partecipava a un’azione sindacale davanti alla sede logistica di Lidl. L’investitore ha forzato il blocco, ha investito il sindacalista, non ha prestato soccorso ed è scappato. Ora è stato preso. Belakhdim aveva 37 anni ed era il coordinatore dei SI di Cobas Novara. Il presidio era stato organizzato da Filcams Cgil, che chiedeva migliori condizioni di lavoro per gli addetti del magazzino di Lidl. Anche così si muore di lavoro, in un settore come la logistica che sta vivendo forti tensioni. Esprimiamo la nostra solidarietà alla famiglia e auspichiamo che sulla vicenda venga fatta luce il prima possibile.

Così un comunicato stampa di Paolo Furia, Segretario Regionale Pd Piemonte e di Ilaria Cornalba, Segretaria Provinciale Pd Novara.

(18 giugno 2021)

