Furia – Gallo (Pd): “Stellantis dimostra che si dovrebbe essere uniti sulle grandi questioni”

“Esprimiamo il disappunto del Pd piemontese per la scelta di non insediare la Gigafactory di Stellantis a Torino. Crediamo si debba segnalare una singolare e ben triste coincidenza: nelle stesse ore in cui la destra si vota la liberalizzazione del gioco d’azzardo in Consiglio regionale, dopo mesi di tensioni divisive, arriva la decisione di Stellantis di tenere la Gigafactory con relativi investimenti e effetti sull’occupazione in un altro posto in Italia, un posto che non è Torino. Intendiamoci la decisione è della multinazionale e il Governo poco ha fatto per affermare una politica industriale che mettesse in stretta relazione Torino, il Piemonte e l’automotive. Ma non ci si può non chiedere, dopo giorni e mesi orribili di discussioni atroci su un tema non prioritario come il gioco d’azzardo, se sul territorio si è fatto tutto quel che si sarebbe dovuto e potuto per creare le giuste condizioni per l’attrazione dell’investimento. Vorremmo che si potesse essere uniti sulle grandi questioni, trovare insieme le soluzioni che favoriscano l’attrazione di investimenti; soluzioni che possono essere di tipo fiscale, infrastrutturale, di formazione del capitale umano, da concordare meticolosamente con il Governo. Siamo contenti di apprendere a mezzo stampa che Cirio convocherà tutte le istituzioni piemontesi da domani. Lo farà da domani, però, quando il momento dell’unità sarebbe stato ieri. E, invece, ieri litigavamo sul gioco d’azzardo. L’unità è un valore che si costruisce giorno dopo giorno anche attraverso la scelta delle priorità che uniscono e non dividono. Ora ci aspettiamo che il nostro Piemonte, a partire dal Consiglio Regionale, sappia esprimere con forza la centralità dell’automotive e le esigenze concrete per attrarre investimenti e confermare livelli occupazionali attuali. Vi è purtroppo il rischio che Torino venga marginalizzata e noi non possiamo permetterlo”.

Così un comunicato stampa di Paolo Furia, Segretario Regionale Pd Piemonte e di Raffaele Gallo, Presidente Gruppo Pd Consiglio regionale.

(9 luglio 2021)

