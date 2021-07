Torino: esce di casa pronto a spacciare, ma viene scoperto

di Redazione, #Torino

Le dosi di fumo erano già suddivise, pronte ad essere smerciate. Purtroppo, lo scorso mercoledì mattina, per il ventitreenne gambiano l’attività di spaccio non si è però rivelata affatto produttiva: non appena messo piede fuori dallo stabile in cui vive, in via Giaveno, una Volante del Comm.to Barriera Milano lo ha notato. L’uomo per tutta risposta è repentinamente rientrato nel condominio; gli agenti lo hanno seguito e lo hanno visto correre su per le scale, fino al quarto piano, ove lo hanno raggiunto. Vistosi ormai senza via d’uscita l’uomo si è fermato cercando di nascondere qualcosa all’interno dei pantaloni.

Si trattava di 30 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi singole: il giovane, che ha numerosi pregiudizi di polizia per reati inerenti agli stupefacenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Informa un comunicato stampa della Questura di Torino.

(18 luglio 2021)

