Bici lanciata dai Murazzi: 16 anni di carcere per l’appello bis a Ulinici

Sedici anni di carcere e niente attenuanti generiche. Parliamo della condanna emessa oggi dalla gup di Torino Odilia Meroni nei confronti di Victor Ulinici, uno dei giovani accusati di aver lanciato, nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 2023, una bici dalla balaustra dei Murazzi, ferendo gravemente Mauro Glorioso, rimasto tetraplegico.

La sentenza di Appello bis ha accolto la richiesta dell’accusa edè stata emessa dopo l’annullamento della Cassazione che aveva chiesto di ricalcolare la pena escludendo le attenuanti generiche che invece erano state concesse in sede di appello, a 10 anni e 8 mesi. L’imputato era presente in aula, assenti invece i genitori della vittima costituitisi parte civile, e ha dichiarato che non farà ricorso.

(4 febbraio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata