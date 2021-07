Il 62% degli Italiani approva il Ddl Zan

di Paolo M. Minciotti, #DdlZan

Mentre risulta evidente che a Salvini della maggioranza degli Italiani non gliene frega niente, essendo per lui la maggioranza composta esclusivamente da coloro che si rivolgono al suo partito, un sondaggio di Demos per il quotidiano La Repubblica informa che il 62% degli Italiani è favorevole alla Legge.

Il consenso è più largo fra gli elettori di Pd e M5S, ed è maggioritario anche fra quelli della Lega.

(22 luglio 2021)

