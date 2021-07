Manifestazione definita “spontanea” [sic] contro il Green Pass a Torino al grido di “Libertà”: ci provano di nuovo

di Giovanna Di Rosa, #Politica

Duemila persone secondo la DIGOS, quindi almeno il doppio, sono scese in piazza in una manifestazione definita “spontanea” contro il Green Pass al grido di “Libertà, Libertà”: la “rivolta spontanea” in realtà pilotata e starete a vedere, in Piazza Castello a Torino a poche ore dall’annuncio di Draghi.

Di spontaneo non c’è nulla. Sono i soliti noti ad organizzare le manifestazioni, agitatori che cercano la via della politica (prima o poi, vista l’aria che tira in questo paese, qualcuno la porta gliel’aprirà pure, ma se fanno ci comici hanno qualche chance in più), e i soliti deliri: la “situazione tragica”, come se non se ne fosse accorto nessuno, il solito “stato di polizia” e “dittatura” perché è noto che negli stati di Polizia e nelle dittature sono permesse le manifestazioni spontanee contro Polizia, governi e dittature.

Cialtronume alla ricerca di visibilità sulle spalle del malcontento. Pessimi fantini sempre sul cavallo sbagliato. Poi è colpa del cavallo.

(22 luglio 2021)

