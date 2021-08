Torino: arrestato dopo tentato furto in appartamento

di Redazione, #Torino

Avevano tentato lo scorso giovedì di introdursi all’interno di un appartamento di via Malone dove vive un‘anziana donna. Nell’occorso, i due cittadini stranieri di 30 e 33 anni, aiutandosi con un piede di porco, erano quasi riusciti ad aprire la porta dell’alloggio, ma le urla di un condomino li aveva messi in fuga. Di lì a poco, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale aveva tratto in arresto i due complici, sequestrando a loro carico la spranga e due cacciaviti.

Pochi giorni più tardi uno dei due, un trentenne, che ha numerosi precedenti di polizia specifici, si è reso responsabile, unitamente ad un altro connazionale e ad una terza persona, di un furto pluriaggravato ai danni di una pasticceria del quartiere Regio Parco. I fatti nelle prime ore di domenica quando aprendo la saracinesca riuscivano ad entrare rubando circa 400 € e dandosi alla fuga all’entrata in funzione dell’antifurto.

Verranno arrestati in corso Palermo da personale della Squadra Volante.

(12 agosto 2021)

