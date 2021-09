“Alecomics, Festival del Fumetto” ad Alessandria l’11 e 12 settembre

di Redazione, #Alessandria

“L’11 e 12 settembre nella storica cornice della Cittadella di Alessandria prenderà il via la settima edizione del festival ‘ALEcomics’ – commenta il Sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco – e l’Amministrazione locale ha fortemente creduto nel progetto divenuto ormai un punto di riferimento a carattere nazionale. Gli organizzatori anche quest’anno sapranno intrattenere gli appassionati non solo con elementi ormai consolidati negli anni ma anche con un ricco programma che prevederà contest di vario tipo, workshop e conferenze. Saranno presenti artisti e disegnatori anche internazionali. La Cittadella si trasformerà per l’intera durata in un vero e proprio polo fieristico”.

“ALEcomics è per questa Amministrazione e quindi per la Città motivo di grande orgoglio – dichiara l’Assessore alle Manifestazioni ed Eventi, Cherima Fteita -. Il Comune di Alessandria ha saputo infatti lavorare in sinergia con gli ‘addetti ai lavori’ per superare ogni difficoltà sia in ambito logistico che dovute alla pandemia e al rispetto delle sue regole. Il format di quest’anno, sono certa, stupirà i partecipanti perché anche se il punto fondamentale del festival sono i fumetti, non bisogna dimenticare che ruotano intorno a questo tema numerose altre figure professionali. Parteciperanno infatti non solo disegnatori e sceneggiatori, ma anche doppiatori, youtuber e influencer….Insomma, sarà un week-end di spensieratezza e cultura, ben consci del fatto che anche questo 2021 è stato per molte famiglie un anno davvero difficile”.

“ALEcomics è un format vincente – sottolinea l’Assessore al Turismo e Marketing Territoriale, Mattia Roggero – che negli anni ha saputo attirare migliaia di persone. Il 2020 pur essendo stato un anno che ha lasciato ben poche speranze agli organizzatori di eventi culturali, concerti e spettacoli, ha visto la partecipazione di più di 10.000 appassionati raccolti nel nostro capoluogo nel pieno rispetto delle regole dettate dalla pandemia per poter scoprire le novità editoriali o imbattersi nei propri supereroi preferiti in carne ed ossa interpretati dai numerosi cosplayer presenti. L’edizione di quest’anno sarà ricca di novità che coinvolgeranno anche famiglie e bambini basti pensare alla nuova area dedicata ai giochi da tavolo grazie alla collaborazione con un importante editor e distributore italiano o ancora la nuova sezione dedicata all’hand-made, ovvero l’artigianato a tema comics&games, solo per citarne alcune. Sarà un week-end ricco di eventi e divertimento per tutti”.

“L’Associazione culturale ALEcomics è orgogliosa di poter presentare anche quest’anno il Festival del Fumetto alessandrino, divenuto ormai tradizione del territorio e riferimento di tanti appassionati e curiosi che provengono da tutta Italia – afferma il Presidente dell’Associazione, Corrado Mulassano -. L’evento si terrà come sempre presso il complesso la Cittadella, durante il secondo week-end di settembre.

L’Associazione ALEcomics ha da sempre in animo la promozione del fumetto, del gioco e della cultura pop a 360° e anche per questa settima edizione ha progettato un evento di richiamo, con contenuti culturali alti e attività di svago per tutte le età, mantenendo la stessa qualità degli anni passati nonostante il periodo di difficile organizzazione causato dalle restrizioni anticovid. Siamo comunque fiduciosi che anche la settima edizione del festival avrà una grande affluenza. Un ringraziamento speciale da parte dell’Associazione va al Sindaco e gli Assessori tutti, che hanno sempre supportato il progetto”.

Con una serie di dichiarazioni totalmente ininfluenti rispetto ai contenuti di AleComics si è liquidata la presentazione della manifestazione.

(7 settembre 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata