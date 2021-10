di Redazione, #Novara

Alessandro Canelli candidato Sindaco della destra per Novara – a spoglio ancora in corso – è nettamente in testa con il 70,2%, e lascia il candidato del centrosinistra Nicola Fonzo a quasi 50 punti di distacco.

Lo spoglio va avanti per scrutinare tutte le schede inserite nell’urna.

(4 ottobre 2021)

