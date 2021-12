Alla Biblioteca Astense Giorgio Faletti, presentazione del libro “Cantano tutti i ricordi”. Il 4 dicembre

di Redazione, #Asti

Sabato 4 dicembre alle 17 alla Biblioteca Astense Giorgio Faletti, in occasione del quinto anniversario dalla morte, sarà presentato il libro “Cantano tutti i ricordi” (MC Editrice), che raccoglie le poesie scritte da Paolo De Benedetti nel periodo di guerra e qui accompagnate dalle immagini originali di Francesco Santosuosso. Introduzione di Maria De Benedetti, postfazione di Donatella Gnetti.

Racconta l’editore Michela Bianchi: “Le poesie sono state pubblicate nel 1948 in un’antologia dal titolo Luci Vaganti pubblicata da Arethusa, coraggiosa casa editrice che inizia la sua attività tre anni prima, nel 1945, tra le macerie della guerra. La scelta dei poeti fu affidata a Sara Treves, donna e docente straordinaria; una scelta che, oltre al valore letterario, conteneva un chiaro significato politico, di impegno civile e antifascista. Ci è sembrato importante riproporle oggi quando il coraggio dell’essere responsabili – per usare le parole della sorella Maria nella sua introduzione – viene richiesto ai giovani non da una guerra – almeno da noi – ma da catastrofi ambientali (ampiamente preannunciate) e pandemie. Confido che lo sguardo poetico di Paolo De Benedetti che molto ci ha aiutato a comprendere, che restituisce memoria trasformando il dolore, sia d’aiuto ancora per vedere la dimensione collettiva dell’esistenza ed agire con una nuova innocenza”.

L’evento, realizzato dalla Biblioteca Astense in collaborazione con il Cepros, è presentato da Alessia Conti, giornalista e direttrice della rivista del Cepros Asti “Identità”, con la partecipazione di Maria De Benedetti e letture dell’attrice Monica Mana.

Ingresso libero previa presentazione Green Pass come da normative vigenti. L’incontro sarà registrato e reso disponibile sui canali social della Biblioteca Astense.

(29 novembre 2021)

