Al Torino Film Festival vince il turco “Between two dawns”

Si è chiuso il 39° TFF, Torino Film Festival, la prestigiosa ed interessante manifestazione cinematografica che ha visto tra i giurati di questa edizione anche Alessandro Gassmann, ha assgnato il premio come miglior film a Between two dawns, film turco diretto da Selman Nacar.

Miglior attrice la coreana Gong Seung-Yeon per il film Aloners di Hong Seong-eun e miglior attore Franz Rogowsky per il film Grosse Freiheit di Sebastian Meise.

Soddisfatto il pubblico, numerosissimo, che ha finalmente potuto gustare di nuovo il TFF in presenza.

(5 dicembre 2021)

