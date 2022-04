Torino: ruba un furgone e scappa a folle velocità per le vie del quartiere. Arrestato

di Redazione Torino

Ha rubato un furgone parcheggiato su via Vibò ieri sera, sfruttando la momentanea distrazione del proprietario, intento a caricarvi a bordo degli attrezzi da lavoro; riuscito a impossessarsi delle chiavi, il giovane, un diciannovenne italiano incensurato, ha messo in moto il mezzo ed è fuggito a forte velocità in direzione di via Bibiana. Dopo una breve perlustrazione dell’area, la Volante del Comm.to Madonna di Campagna ha intercettato il fuggitivo intimandogli l’alt, ma, vedendo la polizia, anziché fermarsi, il diciannovenne ha dato corso a un lungo inseguimento per le vie del quartiere, contraddistinto da manovre pericolosissime per gli utenti della strada, culminate nell’imboccare contromano la rotonda di via Cardinal Massaia; il giovane, a casa della sua condotta di guida, andava a collidere frontalmente con un’autovettura in arrivo: a questo punto, tentava la fuga appiedata. Raggiunto dagli operatori del Comm.to, ha ingaggiato con gli stessi una violenta colluttazione, tanto da causare a entrambi lesioni (10 e 3 gg. di prognosi) prima di essere definitivamente arrestato, anche grazie all’intervento di personale dell’UPG.

Da un primo accertamento, il furgone conteneva attrezzatura artigianale da falegname, depositata dal giovane in un garage poco distante, prima di rimettersi alla guida del mezzo rubato. Il giovane dovrà rispondere del furto del furgone, del materiale a bordo custodito, nonché di resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale.

(15 aprile 2022)

