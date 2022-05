Giuseppe Calascibetta espone a Grugliasco dal 13 maggio

di Redazione Torino



Venerdì 13 maggio presso lo Challet Allemand del Parco Culturale le Serre del Comune di Grugliasco, verrà inaugurata la mostra fotografica Estrazioni Siciliane del fotografo Giuseppe Calascibetta. Un’esposizione di scatti fotografici di una Sicilia inedita raccontata attraverso il paesaggio urbano e l’architettura delle ombre contrastate dai continui equilibri di luce di questa terra. Un racconto di immagini che punta a incastonare il delicato equilibrio di conservazione delle tradizioni e innovazione del paesaggio architettonico attraverso una visione di rigenerazione urbana che negli ultimi tempi si sta affermando in molti comuni dell’entroterra siciliano. Un storytelling umano e antropologico che il fotografo Giuseppe Calascibetta cattura e sospende tra il passato e il futuro nei suoi scatti rigorosamente in bianco e nero . Un viaggio unico, riflesso dalle geometrie che si combaciano perfettamente con la luce, motore della narrazione fotografica. Giuseppe Calascibetta, per chi non lo conoscesse, ha affrontato tantissimi generi fotografici: dalla fotografia ritrattistica fino alla paesaggistica, passando dal reportage e realizzando diverse pubblicazioni importanti (come per National Geographic), finendo su innumerevoli cataloghi d’arte (come L’arte in quarantena edita dalla Mondadori e Tgcom24).

La mostra che è stata esposta a febbraio presso la Street View Art Gallery di Torino, contiene uno scatto fotografico che la grande fotografa Letizia Battaglia, scomparsa recentemente, ha selezionato per una collettiva presso il Centro Internazionale di fotografia di Palermo nel mese di novembre del 2021. La mostra organizzata dall’Associazione La Casa Sicilia diretta da Calogero Bordonaro con il patrocino della Citta di Grugliasco, sarà inaugurata con una conferenza che vedrà la presenza di diversi relatori: Gianni Sanfilippo, consigliere comunale di Grugliasco,; Calogero Bordonaro, Presidente La Casa Sicilia ; Claudio Tizzani, Presidente Società Fotografica Subalpina; Rosy Togaci Gaudiano, Responsabile della Street View Art Gallery, Circolo Arci Antonio Banfo, laboratorio della cultura di Torino e Giuseppe Calascibetta, fotografo e collaboratore FIAFERS Sicilia.

(5 maggio 2022)

©gaiaitalia.com 2022 – diritti riservati, riproduzione vietata