Asti, dal 18 maggio tornano le Letture di Francesco Visconti

di Redazione Asti

Da mercoledì 18 maggio alle 18.30 nel cortile di Palazzo Mazzola (Archivio Storico, via Cardinal Massaia 5) tornano le Letture di Francesco Visconti, con cinque appuntamenti. Giunto alla quattordicesima edizione, il ciclo di letture, che si tiene eccezionalmente di mercoledì, vede l’attore affiancato da Maria Rita Lo Destro e Lorenzo Morra.

Questo il calendario degli appuntamenti, tutti alle 18.30: 18 e 25 maggio; 1-15-22 giugno. Biglietti disponibili in prevendita alla biglietteria del Teatro Alfieri, aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 17, o il giorno stesso direttamente in loco un’ora prima dell’inizio. In caso di pioggia le letture si terranno all’interno dell’Archivio.

Info e prenotazioni: tlf 0141 399057 | 0141 399040.

(6 maggio 2022)

