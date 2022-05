Torino: resistenza con le armi in mano. Ventisettenne italiano arrestato dalla Squadra Volanti

di Redazione Torino

Ieri pomeriggio, agli agenti della Squadra Volante intervengono in via Monbasiglio, una donna riferisce di aver ricevuto uno schiaffo al volto in strada da un uomo. Quest’ultimo, dopo aver colpito la donna schiaffeggia anche una seconda persona alla quale provoca il danneggiamento degli occhiali. L’aggressore, sconosciuto alle vittime, si rifugia all’interno della propria abitazione.

All’arrivo degli agenti, l’autore del gesto si presenta sulla porta di casa, brandendo un coltello di grosse dimensioni e un nunchaku e cerca anche di colpire un poliziotto che riesce a proteggersi grazie ad un’inferriata.

Sul posto arrivano altre volanti. L’uomo, un 27enne italiano, inizia a scagliare diversi oggetti in direzione dei poliziotti e a minacciarli senza mai deporre le armi. Dopo ripetuti tentativi di placare l’ira dell’uomo senza mai ottenere collaborazione, gli agenti sono dovuti ricorrere all’utilizzo del taser, a seguito del quale il 27enne trova riparo in casa. Una volta all’interno dell’abitazione, gli agenti trovano gli ambienti completamente a soqquadro e la presenza di oggetti e suppelletti per terra e distrutti. I poliziotti notano quini, ancora con le armi in mano, il 27enne su un rampa di scale che porta al piano superiore dell’abitazione che scese le scale si dirige verso gli agenti minacciandoli e costringendo al nuovo uso del taser. Vieni quindi immobilizzato e disarmato. Cinque agenti sono rimasti feriti nella colluttazione.

Il comportamento aggressivo dell’uomo proseguirà anche in ospedale dove in più occasione ha cercato di aggredire gli operatori presenti, tanto il personale sanitario quanto una guardia giurata. Il 27enne viene arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, tentate lesioni aggravate e lesioni aggravate a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per lesioni personali, tentate lesioni personali, minacce gravi e oltraggio.

(23 maggio 2022)

